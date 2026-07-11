کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمهای در زنجان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس زنجان، سرهنگ ناصر باباخانی روز شنبه با بیان این مطلب، افزود: در پی گزارش دریافتی مبنی بر نگهداری سلاح های شکاری غیر مجاز در زنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ پس از بررسی صحت و سقم خبر و با هماهنگی قضایی موفق به کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمه ای شدند.
این مقام انتظامی در استان تصریح کرد: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان ضمن قدردانی از مردم همیشه در صحنه از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات خود در زمینه نگهداری اسلحه غیر مجاز را از طریق سامانه خبری ۱۱۰
با پلیس در میان بگذارند و این نیرو را در انجام ماموریت ها و حفظ نظم و امنیت عمومی یاری دهند.