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کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان

کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان
کد خبر : 1811625
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فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمه‌ای در زنجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس زنجان، سرهنگ ناصر باباخانی روز شنبه با بیان این مطلب،‌ افزود: در پی گزارش دریافتی مبنی بر نگهداری سلاح های شکاری غیر مجاز در زنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ پس از بررسی صحت و سقم خبر و با هماهنگی قضایی موفق به کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمه ای شدند.

این مقام انتظامی در استان تصریح کرد: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان ضمن قدردانی از مردم همیشه در صحنه از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات خود در زمینه نگهداری اسلحه غیر مجاز را از طریق سامانه خبری ۱۱۰
با پلیس در میان بگذارند و این نیرو را در انجام ماموریت ها و حفظ نظم و امنیت عمومی یاری دهند.

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