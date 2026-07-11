تایید خبر شهادت ۲ بسیجی تامین امنیت در مشهد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در این اطلاعیه آمده است: دو تن از فرزندان غیور و بسیجی مشهدالرضا به نام‌های سید سجاد علوی و مهدی هنرمند که در حوالی میدان سرافرازان مشهد با فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین در این حادثه یک عابر پیاده توسط عوامل مهاجم به تیم گشت بسیج مجروح و به بیمارستان منتقل شد

در این اطلاعیه آمده است: بی تردید عامل و یا عوامل این جنایت به سزای عمل خود خواهند رسید و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی این حادثه در دست بررسی است که متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

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