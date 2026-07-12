مهاجرت جوانان به دلیل بیکاری در سردشت ادامه دارد/ ۱۵ هزار کولبر در انتطار فعال شدن کارت مرزنشینی

کمال حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت مرز رسمی کیله سردشت اظهار کرد: مرز کیله از طرف ایران به عنوان مرز رسمی اعلام شده، اما طرف عراقی هنوز آن را به عنوان مرز رسمی به رسمیت نشناخته است. تا زمانی که این اقدام انجام نشود، امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله پایانه‌های مسافری، تجاری و ترانزیتی در شأن یک مرز رسمی فراهم نخواهد شد.

توسعه مرز در انتظار همکاری بغداد

وی افزود: در حال حاضر صادرات و واردات از این مرز انجام می‌شود و مردم نیز با گذرنامه امکان تردد دارند، اما مشکل اصلی، رسمی نشدن مرز از سوی عراق و تکمیل زیرساخت‌های دو طرف است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با اشاره به ضرورت توسعه امکانات گمرکی و پایانه‌ای گفت: دستگاه‌های متولی از جمله گمرک و پایانه‌ها باید زیرساخت‌های لازم برای عبور و مرور مردم را فراهم کنند. زیرساخت‌های فعلی در شأن مردم منطقه نیست و استاندار آذربایجان‌غربی نیز دستور تسریع در اجرای این پروژه‌ها را صادر کرده است.

تعطیلی بازارچه های مرزی اشتغال را از سردشت و پیرانشهر گرفته است

حسین‌پور در ادامه با اشاره به وضعیت اشتغال در مناطق مرزی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل نبود فرصت‌های شغلی، مهاجرت جوانان از سردشت همچنان ادامه دارد و بسیاری از آنان برای یافتن کار راهی کشورهای اروپایی می‌شوند.

وی افزود: بازارچه‌های مرزی از جمله اشکان و قاسم‌رش که در سال ۱۳۹۷ تعطیل شدند، نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشتند، اما پس از تعطیلی آنها هیچ شغل جایگزینی برای مردم تعریف نشد و همین موضوع به افزایش مهاجرت دامن زده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای بازگشایی بازارچه‌های مرزی گفت: تاکنون بیش از ۲۰ بار به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سایر مسئولان ذی‌ربط مکاتبه کرده‌ایم، اما هنوز اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

کمبود زیرساخت درمانی و راه، توسعه سردشت را متوقف کرده است

وی درباره وضعیت راه‌های ارتباطی منطقه نیز گفت: پروژه جاده سردشت - پیرانشهر دارای ردیف اعتباری ملی است، اما به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش می‌رود و تنها چند کیلومتر از دو طرف مسیر در حال اجراست.

حسین‌پور ادامه داد: برای جاده سردشت - بانه نیز درخواست اختصاص ردیف اعتباری ملی ارائه شده و این موضوع در حال پیگیری است، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و اقدامات وزارت راه عمدتاً به روکش آسفالت محدود بوده است.

بیمارستان خارج از شهر پاسخگوی نیاز مردم نیست

وی با اشاره به مشکلات حوزه درمان در سردشت، به‌ویژه برای جانبازان شیمیایی، اظهار کرد: بیمارستان فعلی سردشت که در دهه ۷۰ ساخته شده، از ابتدا جانمایی مناسبی نداشته و خارج از شهر قرار گرفته است. در حال پیگیری احداث یک مجتمع درمانی در داخل شهر هستیم و در این زمینه با دانشگاه علوم پزشکی رایزنی‌هایی انجام شده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر افزود: امیدواریم با استفاده از ظرفیت مولدسازی و تأمین منابع مالی، بتوانیم یک مرکز درمانی مناسب برای ارائه خدمات سرپایی و درمانی به مردم، به‌ویژه مصدومان شیمیایی، احداث کنیم.

۱۵ هزار کولبر در انتطار فعال شدن کارت مرزنشینی

حسین‌پور درباره اجرای قانون کولبری نیز گفت: اجرای این قانون در شهرستان‌های مرزی آغاز شده و روند آن در حال انجام است، اما هنوز حدود ۱۵ هزار نفر از افراد واجد شرایط در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت با وجود ثبت‌نام، کارت‌هایشان فعال نشده است.

وی اضافه کرد: قرار است سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش اطلاعات را به استان‌ها واگذار کند تا این مشکل برطرف شود و افراد واجد شرایط از بلاتکلیفی خارج شوند.

کارگزاران حق کولبران را پرداخت نمی کنند

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر همچنین از نحوه پرداخت مزایای کولبران انتقاد کرد و گفت: در حالی که مبلغ مشخصی برای پرداخت به کولبران در قانون پیش‌بینی شده، برخی کارگزاران سودجو مبالغ کمتری پرداخت می‌کنند. پیشنهاد داده‌ایم پرداخت‌ها از طریق کیف پول الکترونیکی و به صورت مستقیم انجام شود تا حق کولبران تضییع نشود، اما تاکنون این پیشنهاد اجرایی نشده است.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان استانی گفت: استاندار آذربایجان‌غربی، فرمانداران سردشت، پیرانشهر و میرآباد و همچنین مدیرکل صمت استان همکاری و حمایت خوبی در اجرای قانون کولبری داشته‌اند، اما انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت نیز در زمینه فعال‌سازی کارت‌ها، اصلاح سازوکار پرداخت‌ها و بازنگری در فهرست کالاهای مجاز، اقدامات لازم را هرچه سریع‌تر انجام دهد.

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