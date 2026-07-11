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رشد چشمگیر حمل گندم و مصالح ساختمانی از خوزستان در بهار ۱۴۰۵

رشد چشمگیر حمل گندم و مصالح ساختمانی از خوزستان در بهار ۱۴۰۵
کد خبر : 1811522
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سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از افزایش قابل توجه جابجایی کالا در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: حمل مصالح ساختمانی و گندم از مبادی استان به ترتیب ۵۸ و ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یزدان خسروی از ثبت رشد قابل توجه در جابجایی کالاهای ساختمانی و محصولات کشاورزی طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و این روند را نشانه‌ای از رونق تولید و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در استان دانست.

وی با اشاره به آمار حمل کالا در بهار امسال اظهار کرد: میزان جابجایی مصالح ساختمانی از ۸۵۲ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده که بیانگر رشد ۵۸ درصدی است. برای حمل این میزان کالا نیز بیش از ۶۶ هزار بارنامه صادر شده که تعداد اعزام ناوگان در این بخش را ۶۳ درصد افزایش داده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان  همچنین با اشاره به جایگاه خوزستان در تأمین محصولات اساسی کشور، افزود: در سه ماهه نخست امسال، ۷۸۲ هزار تن گندم از مبادی استان به سیلوها و کارخانه‌های آرد سراسر کشور حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گفته خسروی، در این مدت همچنین ۷۳۵ هزار تن چغندرقند جابجا شده که این بخش نیز با رشد ۱۸ درصدی در تناژ و ۱۵ درصدی در تعداد بارنامه همراه بوده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان گفت: ذرت دامی، بنزین، کنجاله، انواع بذرهای روغنی، نفت کوره، ام‌دی‌اف (MDF)، کود اوره و انواع شمش از دیگر کالاهای مهمی هستند که در بهار امسال از مبادی خوزستان به نقاط مختلف کشور حمل شده‌اند.

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