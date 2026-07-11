حضور پررنگ ۱۶ فرنگیکار خوزستانی در اردوی تیم ملی برای دو آوردگاه بزرگ
اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ و بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ژاپن با حضور ۱۶ کشتیگیر خوزستانی و دو عضو کادر فنی از این استان در تهران در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران با هدف حضور قدرتمند در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ و بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ژاپن، تا ۲۷ تیرماه در تهران ادامه دارد و خوزستان با ۱۶ فرنگیکار، بیشترین سهم را در این مرحله از اردو به خود اختصاص داده است.
در این مرحله از تمرینات، پیام احمدی، پویا دادمرز، علی احمدیوفا، مهدی محسننژاد، میلاد رضانژاد، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، حجت رضایی، احمدرضا محسننژاد، علیرضا عبدولی، اهورا بویری، ابوالفضل مهمدی، علیرضا مهمدی، کامران بکپیکری، محمدهادی صیدی و امین میرزازاده زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات خود را دنبال میکنند.
همچنین بابک ولیمحمدی به عنوان مربی و ادیب مهمدی در جایگاه آنالیزور، با دعوت فدراسیون کشتی در این مرحله از اردوی تیم ملی حضور دارند تا نمایندگان خوزستان علاوه بر ترکیب کشتیگیران، در کادر فنی نیز نقش پررنگی ایفا کنند.