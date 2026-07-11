مدیرعامل آبفای البرز:
افزایش دمای هوا مصرف آب را به اوج میرساند/شهروندان صرفهجویی کنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به افزایش محسوس دمای هوا در روزهای پیشرو، ضمن تاکید بر رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، گفت: افزایش مصرف همزمان با ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر تأسیسات تأمین و توزیع آب وارد میکند.
به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا نامداری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با هشدار نسبت به افزایش مصرف آب در پی ورود موج گرما به استان، بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی مشترکان برای جلوگیری از بروز اختلال در شبکه توزیع آب تأکید کرد.
نامداری گفت: همزمان با رشد مصرف آب در فصل گرما، ناترازی انرژی و قطعیهای احتمالی برق نیز میتواند بر عملکرد چاهها، ایستگاههای پمپاژ و سایر تأسیسات آبرسانی تأثیر بگذارد و اهمیت صرفهجویی در مصرف آب را دوچندان کند.
وی از مشترکان خواست برای مقابله با شرایط احتمالی، نسبت به تجهیز منازل به مخزن ذخیره آب با ظرفیت مناسب اقدام کرده و از اتصال مستقیم پمپهای خانگی به شبکه توزیع خودداری کنند؛ اقدامی که علاوه بر آسیب به شبکه، موجب اختلال در تأمین آب سایر مشترکان نیز میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با برشمردن راهکارهای مدیریت مصرف، گفت: پرهیز از آبیاری فضای سبز و درختان در ساعات گرم روز، خودداری از استفاده از آب شرب برای شستوشوی خودرو، محوطه ساختمانها و فرش و همچنین پر کردن استخرهای خانگی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند فشار بر شبکه توزیع را کاهش دهد.
نامداری همچنین استفاده از سایهبان برای کولرهای آبی را راهکاری مؤثر در کاهش همزمان مصرف آب و برق دانست و افزود: اجرای این اقدامات ساده، ضمن کاهش مصرف، به حفظ پایداری خدمات آبرسانی در روزهای اوج گرما کمک میکند.
وی با تأکید بر اینکه همراهی مردم نقش تعیینکنندهای در عبور از تنشهای آبی دارد، خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با مشارکت شهروندان در رعایت الگوی مصرف، میتوان خدمات پایدار تأمین آب شرب را حتی در شرایط افزایش تقاضا حفظ کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در پایان از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و همکاری با مجموعه آبفا، زمینه تأمین پایدار آب شرب برای همه مشترکان در روزهای گرم تابستان را فراهم کنند.