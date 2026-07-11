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سرپرست جدید حوزه مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان جنوب معرفی شد

سرپرست جدید حوزه مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان جنوب معرفی شد
کد خبر : 1811510
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با حکم مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب، علیرضا صالحی به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل این مجموعه منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، با حکم شکیب ذوالقیاس مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب علیرضا صالحی به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل این مجموعه منصوب شد.

صالحی که هم‌زمان مشاور مدیرعامل در حوزه سلامت اداری و صیانت از منابع انسانی نیز است، از این پس مسئولیت راهبری حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل منطقه را بر عهده خواهد داشت.

وی دارای سوابقی در حوزه‌های رسانه، ارتباطات، مدیریت و فعالیت‌های فرهنگی است.

از جمله سوابق اجرایی و حرفه‌ای او می‌توان به نمایندگی برنامه اطلاعات مردمی قرارگاه حضرت بقیهالله‌الأعظم (عج) و نیز فعالیت به عنوان نماینده، سرپرست و خبرنگار در رسانه‌هایی از جمله خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های کشور اشاره کرد.

این انتصاب با هدف تقویت هماهنگی‌های مدیریتی، ارتقای ارتباطات سازمانی، توسعه تعاملات رسانه‌ای و بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات انجام شده است.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب به عنوان یکی از قطب‌های راهبردی توسعه صنعتی و انرژی کشور، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع انرژی‌بر، گسترش زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی ایفا می‌کند.

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