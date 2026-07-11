در تماس با ایلنا عنوان شد؛
ناکارآمدی مدیریت در روستای عملهسیف شوش/ لزوم ورود دادستان برای رفع مشکلات موجود
تداوم مشکلات خدماتی در روستای عملهسیف، بزرگترین روستای بخش مرکزی شهرستان شوش، موجب افزایش نارضایتی ساکنان شده است؛ موضوعی که مردم، آن را نتیجه اختلافات و ضعف در مدیریت روستا میدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، پس از تماس تعدادی از اهالی روستای عمله سیف شوش مبنی بر عدم توجه به مطالبات آنها، بررسیهای میدانی و اظهارات تعدادی از ساکنان این روستا نشان میدهد که در ماههای اخیر بسیاری از خدمات معمول دهیاری با اختلال یا توقف مواجه شده است.
جمعآوری نامنظم زباله، رها شدن پسماند در برخی نقاط، نبود اقدامات مؤثر در زیباسازی معابر و توقف برخی فعالیتهای عمرانی، از مهمترین گلایههای اهالی این روستا میباشد.
مردم روستای عمله سیف میگویند: ارائه خدمات عمومی که از ابتداییترین وظایف دهیاری و شورای روستا به شمار میرود، تحت تأثیر اختلافات مدیریتی قرار گرفته و این وضعیت، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، سلامت و بهداشت محیط را نیز با تهدید مواجه کرده است.
استمرار انباشت زباله و کاهش رسیدگی به وضعیت نظافت روستا، میتواند پیامدهای نامطلوبی برای بهداشت عمومی و محیط زیست به همراه داشته باشد و ضرورت دارد دستگاههای مرتبط در این زمینه ورود جدی داشته باشند.
آنان همچنین گفتند: با توجه به اینکه دهیاری و شورای اسلامی روستا مسئول مستقیم مدیریت خدمات عمومی هستند، انتظار میرود با کنار گذاشتن اختلافات، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود و از سرگیری خدمات روزمره اقدام کنند و بخشدار بخش مرکزی و فرماندار شوش در چارچوب وظایف نظارتی خود، عملکرد مدیریت روستا را بررسی کرده و برای رفع مشکلات موجود و بازگرداندن خدمات عمومی به روال عادی، اقدامات لازم را انجام دهند.
از سوی دیگر، در صورت احراز ترک فعل یا قصور در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع حقوق عمومی یا تهدید بهداشت محیط شده باشد، انتظار میرود مراجع قانونی از جمله دادستان عمومی و انقلاب شوش نیز در چارچوب اختیارات قانونی به موضوع ورود کنند.
مردم روستای عملهسیف امیدوراند با ورود مسئولان شوش و اتخاذ تصمیمهای مؤثر، مشکلات خدماتی این روستا هرچه سریعتر برطرف شده و مدیریت روستا بیش از گذشته پاسخگوی مطالبات و حقوق عمومی باشد.