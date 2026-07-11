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مدیرکل آموزش و پرورش فارس تاکید کرد:

تصحیح اوراق امتحانی هم زمان با آغاز امتحانات باید آغاز شود/ هرگونه مرخصی و عدم حضور برای روسای و مدیران ادارات ممنوع است

تصحیح اوراق امتحانی هم زمان با آغاز امتحانات باید آغاز شود/ هرگونه مرخصی و عدم حضور برای روسای و مدیران ادارات ممنوع است
کد خبر : 1811365
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مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت:آرامش و امنیت حوزه امتحانی اولین اولویت ماست که باید مدیران آن را مورد توجه قرار دهند لذا مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش شخصاً از همه حوزه های امتحانی بازدید کنند.

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در نشست ستاد آزمون های استان که با حضور برخط روسا و اعضای ستاد آزمون های ادارات آموزش و پرورش سراسر استان برگزار شد، افزود:امتحانات نهایی از مهمترین رسالت های ماست و مدیران و روسای ادارات با نهایت دقت در این خصوص تلاش کنند.

وی افزود: آرامش و امنیت حوزه امتحانی اولین اولویت ماست که باید مدیران آن را مورد توجه قرار دهند لذا مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش شخصاً از همه حوزه های امتحانی بازدید کنند.

کلاری تصریح کرد: هیچ موردی نباید از چشم مدیران دور بماند و همه موارد روزانه باید توسط مدیران و روسای مناطق رصد و کنترل شود.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۱ تیرماه تا ۱۲ مرداد که فرآیند امتحانات نهایی در جریان است هرگونه مرخصی و عدم حضور برای روسای و مدیران ادارات ممنوع است و شخصا باید شبانه روز در منطقه حضور داشته باشند و از حوزه ها بازدید وبه رفع موارد احتمالی بپردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: با توجه به اهمیت موضوع تصحیح اوراق امتحانات هم زمان با آغاز امتحانات باید آغاز شود ودبیران باید بلافاصله با اتمام آزمون اقدام به تصحیح اوراق امتحانی کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به تأخیر ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در برگزاری امتحانات نهایی، تصحیح اوراق باید به روز باشد و در این زمینه هیچ عذر و قصوری  در خصوص عدم تصحیح به موقع اوراق پذیرفته نیست.

رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز اظهار کرد: حدود یکصد هزار دانش آموز متقاضی ترمیم نمره را جهت حضور در جلسه امتحان ساماندهی کردیم.

امیر شیرازی نژاد افزود: در کارت ورود به جلسه اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان آورده شده و دانش آموزان باید از قوانین مربوط به جلسه امتحان مطلع شوند.

وی تصریح کرد: آغاز فرایند امتحانات نهایی در همه حوزه ها از ساعت ۷ صبح است و پس از انجام فرآیندهای لازم، آزمون ها همزمان در همه حوزه ها راس ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود.

شیرازی نژاد، ادامه داد: هماهنگی های لازم با فرمانداری ها، بخشداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط انجام شده تا از هر گونه اخلال در جریان برگزاری امتحانات پیشگیری شود.

رئیس اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش فارس هم با برشمردن نکاتی در خصوص امنیت امتحانات، گفت: مدیران و روسای حوزه های اجرایی در صیانت از مخازن سوالات کاملآ مسئول و باید پاسخگو باشند بنابراین کوچکترین تعلل در خصوص مخازن سوالات آزمون قابل اغماض نخواهد بود.

جواد ایزدی افزود: امنیت  آرامش حوزه های امتحانی بسیار مهم است و بازرسان همه جوانب را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی تصریح کرد: همراه داشتن هر گونه وسایل ارتباطی در جلسات امتحان ممنوع و عوامل حوزه با جدیت تمام باید موارد احتمالی را پیگیری و مراتب را در کوتاهترین زمان گزارش کنند.

ایزدی گفت: مقررات باید با قاطعیت و با نهایت احترام به دانش آموزان اجرا شود و از هرگونه اعمال سلیقه عوامل در حوزه ها خودداری شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت:  آرامش روانی دانش آموزان در حوزه ها بسیار مهم است بنابراین مدیران در این خصوص باید کاملا دقت لازمه را داشته باشند.

یزدان دشتیان افزود: برگزاری وبینارهای مشاوره ای در خصوص امتحانات نهایی ویژه خانواده‌ها و دانش آموزان بسیار مهم است.

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