به گزارش ایلنا، ابوذر قربانی، فرماندار شهرستان قائم‌شهر، در واکنش به اخبار منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی پیرامون وقوع انفجار در سطح این شهرستان، ضمن تکذیب قاطعانه این شایعات اظهار کرد: پس از بررسی‌های دقیق میدانی و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط، مشخص شد خبر منتشرشده کاملاً کذب بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای با این ماهیت در قائم‌شهر رخ نداده است.

وی با تأکید بر اینکه انتشار چنین شایعاتی با هدف برهم زدن آرامش روانی جامعه صورت می‌گیرد، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به شهرستان را تنها از طریق منابع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

فرماندار قائم‌شهر همچنین از مردم خواست از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند تا زمینه سوءاستفاده افراد سودجو و تشویش اذهان عمومی فراهم نشود.

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