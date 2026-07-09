کشف 10 قطعه اشیاء عتیقه در مراغه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی روز پنجشنبه با اعلام اینکه اشیای فوق از یک خودروی سواری شناسایی و کشف شده است، افزود: ماموران پلیس آگاهی مراغه با هوشیاری لازم هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک خودرو سواری مشکوک و برای بررسی لازم خودرو را متوقف و در جریان بازرسی 10 قطعه اشیاء عتیقه کشف و یک نفر متهم را جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی دلالت دادند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی اشیاء عتیقه کشف شده را بالغ بر 16 میلیارد ریال برآورد کرده اند، ادامه داد: در این رابطه متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

فارسی یادآور شد: فرد دستگیر شده عاممل اصلی خرید و فروش ظروف و اشیای عتیقه کشف شده، است.

وی قاچاق اشیاء عتیقه را تاراج هویت تاریخی و فرهنگی جامعه برشمرد و از شهروندان درخواست کرد برای حراست از میراث ، هویت تاریخی و فرهنگی کشور با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی110 اعلام کنند.

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