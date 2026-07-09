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انفجار گاز شهری در حصیرآباد اهواز با ۲ مصدوم

انفجار گاز شهری در حصیرآباد اهواز با ۲ مصدوم
کد خبر : 1810949
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از وقوع انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در منطقه حصیرآباد اهواز خبر داد و گفت: این حادثه‌ ۲ مصدوم بر جای گذاشت و به ساختمان خسارت وارد شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مریم شهریاری عصر روز پنجشنبه در این خصوص گفت: وقوع انفجار ناشی از نشت گاز شهری در یک ساختمان مسکونی ۲ طبقه در خیابان سه حصیرآباد رخ داد.

وی افزود: ۲ دستگاه خودروی امداد و نجات به همراه ۶ نفر آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی محل، رفع خطر و کنترل شرایط، اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز حوادث ثانویه انجام شد.

شهریاری ادامه داد: در این حادثه یک مرد و یک زن مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان علت‌یابی حوادث سازمان آتش‌نشانی نشان می‌دهد کانون انفجار در طبقه پایین ساختمان بوده و سهل‌انگاری در بستن شیر گاز و تجمع گاز در فضای داخلی این واحد، علت وقوع انفجار بوده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اهواز با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست پیش از ترک منزل از بسته بودن شیر اصلی گاز اطمینان حاصل کنند و وسایل گازسوز را به‌صورت دوره‌ای توسط افراد متخصص سرویس کنند.

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