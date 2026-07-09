انفجار گاز شهری در حصیرآباد اهواز با ۲ مصدوم

وی افزود: ۲ دستگاه خودروی امداد و نجات به همراه ۶ نفر آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی محل، رفع خطر و کنترل شرایط، اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز حوادث ثانویه انجام شد.

شهریاری ادامه داد: در این حادثه یک مرد و یک زن مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان علت‌یابی حوادث سازمان آتش‌نشانی نشان می‌دهد کانون انفجار در طبقه پایین ساختمان بوده و سهل‌انگاری در بستن شیر گاز و تجمع گاز در فضای داخلی این واحد، علت وقوع انفجار بوده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اهواز با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست پیش از ترک منزل از بسته بودن شیر اصلی گاز اطمینان حاصل کنند و وسایل گازسوز را به‌صورت دوره‌ای توسط افراد متخصص سرویس کنند.