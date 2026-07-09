به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع دو فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان کرمانشاهی و ارجاع پرونده‌ها به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع با حساسیت و به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، تحقیقات میدانی، بررسی شیوه و شگرد سرقت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و تخصصی، موفق به شناسایی هویت سارق حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: در این عملیات تمامی طلاجات مسروقه کشف و ضبط شد که ارزش آن‌ها بر اساس نظر کارشناسان حدود ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین اموال کشف‌شده پس از انجام تشریفات قانونی به صاحبان آن بازگردانده شد.

سردار حاجیان با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های تخصصی پلیس به ارتکاب سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کرده است، گفت: پس از تکمیل پرونده، سارق برای ادامه روند رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه، اظهار داشت: مقابله قاطع با سرقت، شناسایی و دستگیری مجرمان و بازگرداندن اموال مسروقه به مال‌باختگان از مهم‌ترین اولویت‌های فرماندهی انتظامی استان است و پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، عملیاتی و تخصصی خود، با هرگونه اقدام مجرمانه برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب برای منازل، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

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