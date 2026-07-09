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پایان برف‌روبی ایل‌راه‌های سهند؛ مسیر ییلاق عشایر باز شد

پایان برف‌روبی ایل‌راه‌های سهند؛ مسیر ییلاق عشایر باز شد
کد خبر : 1810911
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مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی از پایان برف‌روبی ایل‌راه‌های سهند خبر داد و گفت: مسیر دسترسی عشایر به ییلاقات این منطقه به‌طور کامل بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی سبزیچی روز پنجشنبه اظهار کرد: امسال در پی بارش‌های سنگین زمستانی و انباشت برف در ارتفاعات سهند راه‌های عشایری مسدود شده بود که با تلاش نیروهای اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی بازگشایی شدند.

وی خاطرنشان کرد: با پایان عملیات برف‌روبی در ارتفاعات سهند، مسیرهای دسترسی عشایر به ییلاقات این منطقه به طور کامل برقرار شده و شرایط برای استقرار خانوارهای عشایری مهیا است.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه سهند به عنوان یکی از مهمترین مناطق ییلاقی شمال‌ غرب کشور گفت:فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر و نگهداری ایل‌راه‌ها از جمله اقدامات اساسی در حمایت از تولید، حفظ جمعیت مولد عشایری و تقویت اقتصاد دامداری در استان است.

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