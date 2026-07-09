زائران تشییع پیکر مطهر قائد امت در مشهد مقدس بلیط برگشت تهیه کنند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عبدالحسین علی‌اکبری روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اینکه ناوگان اتوبوسی کافی برای جابجایی زائران در مسیر بازگشت پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: با وجود آمادگی کامل ناوگان، اما برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی و ازدحام، تهیه بلیط برگشت از طریق سامانه‌های اینترنتی الزامی است و مسافران نباید این کار را به لحظات آخر موکول کنند.

وی افزود: زائران و عزادارانی که قصد بازگشت با اتوبوس به آذربایجان شرقی را دارند، می‌توانند از طریق آدرس‌های اینترنتی safar724.ir، payaneha.com و alibaba.ir نسبت به خرید بلیط اقدام کنند و با این کار، از بروز مشکلات احتمالی در روند بازگشت پیشگیری نمایند.

مدیرکل راهداری استان در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مسافربری و پایانه‌های استان انجام شده و تیم‌های پشتیبانی نیز در مسیرهای بازگشت مستقر خواهند بود، اما تأکید ما بر تهیه به‌موقع بلیط است تا سفر زائران با آرامش و بدون دغدغه به پایان برسد.

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