بیش از ۲۰ روستای صفائیه خوی درگیر خسارات سیلاب/بازسازی مناطق سیلزده صفائیه خوی ۲۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی گفت: سیلاب اخیر به راههای ارتباطی، ابنیه فنی و زیرساختهای بیش از ۲۰ روستای بخش صفائیه خسارت وارد کرده و برآوردهای اولیه نشان میدهد برای بازسازی مناطق آسیبدیده، بهسازی محور الند و اجرای طرحهای کنترل سیلاب، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یدالله عباسی روز پنجشنبه اظهار کرد: با دستور فرماندار ویژه خوی، تمامی امکانات شهرستان و استان برای مدیریت شرایط و تسریع در روند خدماترسانی به مناطق سیلزده بسیج شده و ماشینآلات سنگین از جمله لودر و کامیون در حال پاکسازی مسیرها، انتقال رسوبات و بازگشایی راههای ارتباطی هستند.
وی افزود: راههای روستایی، محور الند و برخی تأسیسات زیرساختی از جمله بخشهایی هستند که در جریان سیلاب دچار آسیب شدهاند و عملیات بازسازی و ایمنسازی آنها پس از برآورد نهایی خسارات آغاز خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی با بیان اینکه جلوگیری از تکرار خسارات مشابه در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: اصلاح مسیرهای عبور سیلاب، ساماندهی آبراههها و اجرای طرحهای کنترل روانآبها در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات لازم برای اجرای این اقدامات در حال نهایی شدن است.
عباسی همچنین از تلاش نیروهای راهداری، دستگاههای امدادی و عوامل اجرایی شهرستان قدردانی کرد و گفت: راهداران از نخستین ساعات وقوع سیلاب بهصورت شبانهروزی در منطقه حضور یافته و با ایجاد مسیرهای موقت، بازگشایی راههای روستایی و هدایت روانآبها، مانع از تشدید مشکلات برای ساکنان روستاهای آسیبدیده شدند.
وی تأکید کرد: تأمین اعتبارات لازم از محل منابع استانی و ملی، مهمترین پیشنیاز برای بازسازی زیرساختهای خسارتدیده و افزایش تابآوری مناطق روستایی در برابر حوادث طبیعی است.