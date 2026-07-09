به گزارش خبرنگار ایلنا، یدالله عباسی روز پنج‌شنبه اظهار کرد: با دستور فرماندار ویژه خوی، تمامی امکانات شهرستان و استان برای مدیریت شرایط و تسریع در روند خدمات‌رسانی به مناطق سیل‌زده بسیج شده و ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر و کامیون در حال پاکسازی مسیرها، انتقال رسوبات و بازگشایی راه‌های ارتباطی هستند.

وی افزود: راه‌های روستایی، محور الند و برخی تأسیسات زیرساختی از جمله بخش‌هایی هستند که در جریان سیلاب دچار آسیب شده‌اند و عملیات بازسازی و ایمن‌سازی آن‌ها پس از برآورد نهایی خسارات آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوی با بیان اینکه جلوگیری از تکرار خسارات مشابه در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: اصلاح مسیرهای عبور سیلاب، ساماندهی آبراهه‌ها و اجرای طرح‌های کنترل روان‌آب‌ها در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات لازم برای اجرای این اقدامات در حال نهایی شدن است.

عباسی همچنین از تلاش نیروهای راهداری، دستگاه‌های امدادی و عوامل اجرایی شهرستان قدردانی کرد و گفت: راهداران از نخستین ساعات وقوع سیلاب به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور یافته و با ایجاد مسیرهای موقت، بازگشایی راه‌های روستایی و هدایت روان‌آب‌ها، مانع از تشدید مشکلات برای ساکنان روستاهای آسیب‌دیده شدند.

وی تأکید کرد: تأمین اعتبارات لازم از محل منابع استانی و ملی، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های خسارت‌دیده و افزایش تاب‌آوری مناطق روستایی در برابر حوادث طبیعی است.

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