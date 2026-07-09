۶ حادثه ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان ۲۷ مصدوم داشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان از انجام ۶ عملیات امدادی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۲۸ نفر حادثهدیدهاند که از این تعداد ۲۷ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، محسن مومنی از ثبت ۶ مورد حادثه و عملیات امدادی در ۲۴ ساعت گذشته در سطح این استان خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات این حوادث اظهار کرد: از مجموع عملیات انجامشده، ۲ مورد مربوط به حوادث جادهای، یک مورد مربوط به فوریتهای پزشکی، ۲ مورد مربوط به خدمات حضوری و یک مورد نیز مربوط به حوادث صنعتی و کارگاهی بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان افزود: در مجموع این حوادث، ۲۸ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۷ نفر مصدوم بودند. همچنین ۷ نفر از مصدومان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ نفر نیز بهصورت سرپایی درمان شدند.
مومنی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در این عملیاتها تصریح کرد: پایگاههای شهید غزنوی گلپایگان، پلیس راه مبارکه، پلیس راه فلاورجان، ابیازن نطنز و زودان مبارکه در عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتهاند.
به گفته وی، پایگاه پلیس راه فلاورجان در ۲ عملیات امدادی حضور داشته است.
وی تأکید کرد: نیروهای جمعیت هلالاحمر استان اصفهان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش قرار دارند تا در کمترین زمان ممکن به حادثهدیدگان خدمات امدادی و حمایتی ارائه دهند.