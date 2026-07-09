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معاون سیاسی استانداری بوشهر خبر داد:

اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر

اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر
کد خبر : 1810877
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: در ادامه حملات دشمن آمریکایی و نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس، ظهر امروز چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی در جنوب استان هدف حمله قرار گرفت. تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: صبح امروز در جنوب استان اسکله بنود عسلویه مورد حمله دشمن قرار گرفت که در پی آن قایق‌های صیادی اهالی منطقه دچار آتش‌سوزی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته است.

وی به حضور نیروهای امدادی در مناطق حادثه‌دیده اشاره کرده و ادامه داد: عملیات بررسی ابعاد حادثه، ارزیابی خسارت‌ها و تأمین امنیت مناطق هدف قرار گرفته در حال انجام است. اخبار تکمیلی درباره ابعاد این حملات و میزان خسارت‌های احتمالی پس از جمع‌بندی گزارش‌ها، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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