گردوخاک در راه خوزستان/صدور هشدار هواشناسی
ادارهکل هواشناسی خوزستان با پیشبینی وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در مناطق غربی و جنوبی استان تا روز یکشنبه، نسبت به احتمال خیزش گردوخاک محلی و مواج بودن شمال خلیج فارس هشدار داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از ادارهکل هواشناسی استان، محمد سبزهزاری امروز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز یکشنبه بهویژه طی بعدازظهرها، در بخشهای غربی و جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.
وی افزود: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت روز پنجشنبه مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته امیدیه با ۴۶.۸ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۹ و کمینه دمای ۳۱.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.