گردوخاک در راه خوزستان/صدور هشدار هواشناسی

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از اداره‌کل هواشناسی استان، محمد سبزه‌زاری امروز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز یکشنبه به‌ویژه طی بعدازظهرها، در بخش‌های غربی و جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت روز پنجشنبه مواج خواهد بود. مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۴۶.۸ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. وی بیان کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۹ و کمینه دمای ۳۱.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

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