خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گردوخاک در راه خوزستان/صدور هشدار هواشناسی

گردوخاک در راه خوزستان/صدور هشدار هواشناسی
کد خبر : 1810812
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل هواشناسی خوزستان با پیش‌بینی وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در مناطق غربی و جنوبی استان تا روز یکشنبه، نسبت به احتمال خیزش گردوخاک محلی و مواج بودن شمال خلیج فارس هشدار داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از اداره‌کل هواشناسی استان، محمد سبزه‌زاری امروز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز یکشنبه به‌ویژه طی بعدازظهرها، در بخش‌های غربی و جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و احتمال خیزش گردوخاک محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت روز پنجشنبه مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۴۶.۸ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۹ و کمینه دمای ۳۱.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی