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حرکت قطارهای مسیر مشهد - تهران متوقف شد

حرکت قطارهای مسیر مشهد - تهران متوقف شد
کد خبر : 1810740
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مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان گفت: بامداد امروز پنجشنبه به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یکی از ‌نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد حرکت قطارهای مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، جواد معراجی فر روز پنجشنبه در گفت وگویی در خصوص توقف حرکت قطارها در مشهد افزود: تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی محل آسیب‌دیده در دست اقدام است و تلاش می شود در کمترین زمان ممکن این مسیر ترمیم شود.

وی گفت: برنامه‌ریزی لازم برای جابجایی مسافران قطارهای متوقف شده در این مسیر از طریق ناوگان مسافربری جاده ای به مشهد انجام شده است.

معراجی فر ادامه داد: مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این مسیر از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

نیمه خرداد ماه امسال مدیر کل راه آهن خراسان در گفت وگو با ایرنا از تردد روزانه ۷۵ رام قطار مسافربری از ۳۱ شهر و مرکز استان به مشهد و بالعکس خبر داده بود یعنی حدود ۷۰ درصد قطارهای مسافربری برون شهری کشور در مسیرهای منتهی به مشهد تردد دارند.

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