روایت خانواده از آخرین ساعات زندگی مادر باردار ایلامی

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، در حالی که افکار عمومی استان در انتظار اعلام نتایج بررسی‌های تخصصی درباره موارد اخیر فوت مادران باردار است، درگذشت مادر ۳۷ ساله ایلامی پس از زایمان، بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و بررسی همه‌جانبه این‌گونه حوادث را به موضوعی مورد توجه تبدیل کرده است. موضوعی که درباره فوت ۲ مادر باردار دیگر در بیمارستان کوثر ایلام،‌ نگرانی خانواده ها را افزایش داده است.علت قطعی این حادثه همچنان در دست بررسی مراجع تخصصی و پزشکی قانونی قرار دارد.

در همین راستا یکی از بستگان مرحومه حدیث صفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه وی ۳۷ ساله، کارمند و دارای مدرک دکترای تربیت بدنی بود، اظهار کرد: مرحومه یک فرزند پسر ۶ ساله داشت و برای تولد دومین فرزند خود راهی بیمارستان شد.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، او سابقه بیماری خاصی نداشت و با پای خودش برای زایمان به بیمارستان مراجعه کرد.

این عضو خانواده مرحومه ادامه داد: پس از عمل، به ما گفته شد که او به هوش آمده و حتی از کادر درمان به دلیل سلامت نوزاد تشکر کرده است. به همین دلیل، خانواده با اطمینان از بهبود وضعیت او در بیمارستان حضور داشتند.

به گفته وی، در ادامه و در حالی که خانواده تصور می‌کردند وضعیت بیمار پایدار است، اعلام کد ۹۹ در بیمارستان موجب نگرانی همراهان شد.

او گفت: همه همراهان بیماران که در اتاق عمل مریض داشتند دچار سردرگمی شدند و وقتی پیگیری کردیم، به ما گفته شد که بیمار شما نیست. همسر مرحومه نیز در آن زمان برای خرید شیرینی از بیمارستان خارج شده بود، زیرا تصور می‌کردیم حال او مساعد است.

این عضو خانواده با بیان اینکه هنوز پرسش‌هایی برای آنان بی‌پاسخ مانده است، اظهار کرد: ما خواستار شفاف‌سازی و بررسی دقیق موضوع هستیم و انتظار داریم مراجع مسئول ابعاد این حادثه را به‌طور کامل روشن کنند که خانواده های دیگر گرفتار چنین دردهایی نشوند.

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