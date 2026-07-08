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شهردار مشهد خبر داد:

شبانه‌روزی شدن سرویس‌دهی مترو مشهد

شبانه‌روزی شدن سرویس‌دهی مترو مشهد
کد خبر : 1810609
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شهردار مشهد به شبانه‌روزی شدن فعالیت مترو این شهر اشاره کرده و گفت: سرویس‌دهی خطوط 1 و 2 مترو مشهد از امروز چهارشنبه 17 تیر ماه تا ساعت 23 روز جمعه 19 تیر ماه به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه و پیوسته انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا قلندرشریف افزود: سرویس‌دهی مترو مشهد در تمام ایستگاه‌های خطوط 1 و 2 انجام می‌شود. سرویس‌دهی خط سوم قطار شهری به منظور مدیریت، کنترل ازدحام و ارتقای ایمنی به صورت موقت متوقف شده است.

وی ادامه داد: خطوط اتوبوس‌رانی شهر مشهد نیز از امروز تا پایان وقت روز جمعه 19 تیر ماه شبانه‌روزی شده است. از 16 تا 20 تیر ماه سال جاری، استفاده از اتوبوس و مترو در تمام ساعات شبانه‌روز برای شهروندان و زائران رایگان خواهد بود.

شهردار مشهد اظهار داشت: تمامی امکانات و ظرفیت‌های شهرداری مشهد برای برگزاری باشکوه مراسم تاریخی تشییع رهبر شهید کشور انقلاب اسلامی بسیج شده‌اند تا زائران و شهروندان بدون دغدغه در این رویداد بزرگ حماسی حضور یابند.

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