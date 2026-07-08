شهادت یکی از کارکنان پایگاه هوایی استان بوشهر در حملات ارتش آمریکا

به گزارش ایلنا، محمد حیدری به تشریح این خبر پرداخته و افزود: سروان علی معینی از کارکنان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در جریان حملات ارتش تروریستی آمریکا به این پایگاه به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید.

وی به هویت سرزمینی شهید سروان علی معینی اشاره کرده و ادامه داد: این شهید والامقام اهل شهرستان سپیدان از توابع استان فارس بود. جزئیات زمان و مکان آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید در خبرهای بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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