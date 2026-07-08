مدیرکل بنیاد شهید استان خبر داد:
شهادت یکی از کارکنان پایگاه هوایی استان بوشهر در حملات ارتش آمریکا
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر به شهادت یکی از کارکنان پایگاه هوایی استان اشاره کرده و گفت: سروان علی معینی از کارکنان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در جریان حملات ارتش تروریستی آمریکا به این پایگاه به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، محمد حیدری به تشریح این خبر پرداخته و افزود: سروان علی معینی از کارکنان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در جریان حملات ارتش تروریستی آمریکا به این پایگاه به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید.
وی به هویت سرزمینی شهید سروان علی معینی اشاره کرده و ادامه داد: این شهید والامقام اهل شهرستان سپیدان از توابع استان فارس بود. جزئیات زمان و مکان آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید در خبرهای بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.