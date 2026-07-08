مدیر امور برق راسک خبر داد:
خسارت باد و باران به شبکه برق شهرستان راسک / سقوط 10 پایه برق و آسیب به 2 ترانسفورماتور
مدیر امور برق شهرستان راسک به وارد شدن خسارت در شبکه برق استان اشاره کرده و گفت: بر اثر وزش باد و بارندگی شدید، شبکه برق این شهرستان دچار آسیبهای جدی شد. در پی این اتفاق 10 اصله پایه شبکه توزیع برق و 2 دستگاه ترانسفورماتور در این منطقه دچار خسارت شد.
به گزارش ایلنا، اخترعلی دهانی افزود: به محض وقوع این حادثه، نیروهای عملیاتی مدیریت برق شهرستان راسک به مناطق آسیبدیده اعزام شدند و عملیات اصلاح و بازسازی شبکه را آغاز کردند. با اقدام سریع نیروهای عملیاتی، شبکه برق در کوتاهترین زمان ممکن به حالت پایدار بازگشت.
وی به اقدامات انجام شده از سوی نیروهای عملیاتی مدیریت امور برق شهرستان راسک اشاره کرده و ادامه داد: با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی، برق مشترکان در سریعترین زمان ممکن برقرار شد و هماکنون تمامی خطوط شبکه توزیع برق این شهرستان در وضعیت پایدار قرار دارد.
مدیر امور برق شهرستان راسک اظهار داشت: برآورد اولیه خسارت وارد شده به شبکه توزیع برق حدود 100 میلیارد ریال است. نیروهای عملیاتی همچنان در حالت آمادهباش هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق را انجام دهند.