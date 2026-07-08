به گزارش ایلنا، محمد نخعی اظهار کرد: از مجموع اسناد مالکیت تک‌برگ صادر شده، نزدیک به ۱۹ هزار فقره مربوط به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ، حدود ۴۰ هزار فقره مربوط به تعویض اسناد تک‌برگ با اسناد جدید و حدود ۲۰ هزار فقره نیز اسناد اولیه تک‌برگ بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای تحقق اهداف سازمانی افزود: با تدوین برنامه‌ای مدون در حوزه‌های املاک، اسناد و فناوری اطلاعات، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و بهبود جایگاه استان در دستور کار قرار گرفته است.

نخعی ادامه داد: در همین راستا، طی جلسات مستمر با رؤسای ادارات ثبت شهرستان‌ها، بر اجرای دقیق برنامه‌ها و تحقق تعهدات سازمانی تأکید شده و نکات لازم برای بهبود روند خدمات‌رسانی به آنان ابلاغ شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ابراز امیدواری کرد کارکنان و ادارات تابعه با جدیت در انجام وظایف محوله، زمینه تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مراجعان و تحقق اهداف تحولی سازمان ثبت را فراهم کنند.

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