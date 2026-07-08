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​مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛

صدور بیش از ۷۸ هزار سند مالکیت تک‌برگ در فارس طی سال جاری

صدور بیش از ۷۸ هزار سند مالکیت تک‌برگ در فارس طی سال جاری
کد خبر : 1810524
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​مدیرکل اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس از صدور ۷۸ هزار و ۳۵۲ فقره سند مالکیت تک‌برگ از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد و گفت: ادارات تابعه ثبتی با جدیت در مسیر تسریع صدور اسناد و اجرای برنامه عملیاتی سال جاری گام برمی‌دارند.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی اظهار کرد: از مجموع اسناد مالکیت تک‌برگ صادر شده، نزدیک به ۱۹ هزار فقره مربوط به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ، حدود ۴۰ هزار فقره مربوط به تعویض اسناد تک‌برگ با اسناد جدید و حدود ۲۰ هزار فقره نیز اسناد اولیه تک‌برگ بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای تحقق اهداف سازمانی افزود: با تدوین برنامه‌ای مدون در حوزه‌های املاک، اسناد و فناوری اطلاعات، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و بهبود جایگاه استان در دستور کار قرار گرفته است.

نخعی ادامه داد: در همین راستا، طی جلسات مستمر با رؤسای ادارات ثبت شهرستان‌ها، بر اجرای دقیق برنامه‌ها و تحقق تعهدات سازمانی تأکید شده و نکات لازم برای بهبود روند خدمات‌رسانی به آنان ابلاغ شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ابراز امیدواری کرد کارکنان و ادارات تابعه با جدیت در انجام وظایف محوله، زمینه تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مراجعان و تحقق اهداف تحولی سازمان ثبت را فراهم کنند.

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