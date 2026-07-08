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در نامه به معاون وزیر نیرو تاکید شد؛

تنها مانع رسیدن آب سد درودزن به روستاهای زرقان، تأمین ۵ کیلومتر لوله است

تنها مانع رسیدن آب سد درودزن به روستاهای زرقان، تأمین ۵ کیلومتر لوله است
کد خبر : 1810424
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نماینده شیراز و زرقان در مجلس خواستار تأمین فوری اعتبار مورد نیاز برای خرید ۵ کیلومتر لوله و تکمیل خط انتقال آب از سد درودزن به روستاهای شهرستان زرقان شد.

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نامه‌ای خطاب به محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب با قدردانی از اقدامات وزارت نیرو در پیشبرد پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های زرقان و خرامه، اعلام کرد: خط انتقال آب از سد درودزن به این مناطق به مراحل مطلوبی رسیده و اکنون در آستانه تحقق یکی از مهم‌ترین اهداف خود در زمینه تأمین پایدار آب قرار دارد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس  با اشاره به پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه، اظهار داشت: برای تکمیل شبکه و دستیابی به هدف نهایی، تأمین اعتبار خرید ۵کیلومتر لوله برای پوشش مناطق رحمت‌آباد و دهستان بند امیر در شهرستان زرقان ضروری است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر آماده بودن زیرساخت‌های اجرایی پروژه افزود: ایستگاه پمپاژ این مسیر پیش‌تر خریداری شده و عملیات اجرایی نصب آن نیز در دست اقدام است و در حال حاضر تنها مانع تکمیل این زنجیره حیاتی و رسیدن آب به روستاهای هدف، عدم تأمین اعتبار لازم برای خرید این پنج کیلومتر باقی‌مانده از لوله است.

وی در تشریح ضرورت تسریع در تأمین اعتبار مورد نیاز، به سه محور اصلی اشاره کرد و گفت: سال‌هاست کشاورزان منطقه به دلیل کم‌آبی و نبود امکان تنظیم مناسب جریان آب با مشکلات جدی در فعالیت‌های کشاورزی خود مواجه هستند و تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای هدف، گامی مهم در راستای جبران بخشی از این مشکلات و تأمین حداقل‌های زیستی و انسانی مردم منطقه خواهد بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: این پروژه صرفاً یک طرح آبرسانی نیست، بلکه با ایجاد پایداری در منابع آب، زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و دامداری در شهرستان زرقان را فراهم می‌کند و می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه منجر شود.

قادری همچنین تأکید کرد: تکمیل این پروژه یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم منطقه طی سال‌های گذشته بوده و بهره‌برداری از آن رضایتمندی گسترده اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان از معاون وزیر نیرو خواست اعتبار مورد نیاز برای خرید این ۵ کیلومتر لوله و تجهیزات مربوطه از محل اعتبارات «تنش آبی» یا «منابع اضطراری وزارت نیرو» در اسرع وقت تأمین و تخصیص یابد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

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