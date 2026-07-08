تسهیلات ویژه برای احداث نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلو واتی

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر در تشریح جزئیات اعطای تسهیلات جدید برای نیروگاه‌های خورشیدی خانگی بیان داشت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرده است که به متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی تا سقف ۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره پرداخت می‌کند که این وام با نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه به متقاضیان واجد شرایط اعطا می‌شود.

وی یادآورشد: براین اساس کلیه متقاضیان حقیقی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هستند، می‌توانند رأساً و یا از طریق سکوهای تایید شده در سامانه مهرسان، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات در پلتفرم‌های تسهیلات‌ یار دارای قرارداد با بانک ثبت نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این طرح از طریق سامانه «مهرسان» به آدرس https://mehrsun.satba.gov.ir/ و انتخاب پلتفرم مورد تایید، اقدام کنند.

جلایر، نصب هر نیروگاه خورشیدی را گامی موثر برای کاهش ناترازی انرژی و افزایش استفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با نصب نیروگاه خورشیدی علاوه بر تولید برق پاک و کسب درآمد، می توان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پایداری شبکه برق کشور نیز سهم بسزایی داشته باشیم.

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