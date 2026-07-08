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مسجد تاریخی بیاق خان یزد سنددار شد

مسجد تاریخی بیاق خان یزد سنددار شد
کد خبر : 1810322
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رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک شهرستان یزد گفت: در قالب پویش "محرم یزد، هر روز یک شهرستان، یک سند مالکیت مسجد و حسینیه"، سند مسجد زیبا و تاریخی بیاق خان در بازار قدیمی یزد بعد از ۴۷ سال، صادر شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی این اداره، ابوالفضل تیموری افزود: صدور سند مسجد بیاق خان بعد از رفع اشکالاتی که سالها مانع صدور آن بود در روز تعطیل به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی به مساحت ۱۸۱۴ مترمربع واقع در بازار خان بافت قدیمی یزد انجام شد.

وی اظهار کرد: مسجد بیاق خان مربوط به اواخر دوره قاجار است و در تقاطع بازار زرگری شهر یزد واقع شده و این اثر در تاریخ پنجم آذر ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۸۹۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

رییس اداره ثبت اسناد منطقه یک یزد خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ بار از سال ۱۳۵۷ تاکنون، جهت تایید طول و ابعاد دار نمودن این مسجد بازدید شده بود که کارشناسان نتوانسته بودند سند صادر کنند ولی در مقطع فعلی و در محرم امسال با همت همکاران این مهم انجام شد.

به گفته تیموری، از آنجایی که این مسجد در منطقه‌ای با ارزش ملک بسیار بالا قرار دارد همین ارزش بالای قیمت زمین و عدم مطابقت با مجاورین از دلایل و موانع عدم صدور سند با متراژ بود که با تلاش انجام شده این مشکل برطرف شده است.

وی یادآور شد: مسجد زیبای بیاق خان دارای ۲ درب ورودی از بازار خان است که یکی از آنها ۱۳ پله دارد و به داخل مسجد می رسد اما دیگری از سمت بازار زرگرها با هشت پله به داخل صحن ختم می شود.

وی افزود: این مسجد با استفاده از قسمت تابستان خانه و گرم خانه خود توانسته است توجه خیلی از افراد را به سمت خود جلب کند، پوشش گرم خانه نسبت به تابستان خانه وسعت کمتری دارد و به صورت طاق، تویزه و آجری است.

استان یزد بیش از ۲ هزار مسجد دارد.

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