به گزارش ایلنا، مصطفی مهدوی ارفع روز چهارشنبه افزود: اگرچه در حال حاضر ذخایر خون انتقال خون خراسان رضوی در وضعیت مطلوب قرار دارد، اما با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و میزبانی از زائران و مجاوران شرکت کننده در این مراسم، مشارکت هرچه بیشتر زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت رضا(ع) در اهدای خون، نقش مهمی در حفظ ذخایر خونی استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به این که انتقال خون خراسان رضوی تامین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران در ۶۷ بیمارستان و مرکز درمانی متعدد در استان را بر عهده دارد از هم استانی ها و تمامی دارندگان گروه‌های خونی مذکور دعوت می‌شود تا با اهدای خون خود به افزایش ذخایر حیاتی خون استان اهتمام ورزند.

وی بیان کرد: نیاز به خون همیشگی است و هر واحد خون اهدایی با فرآورده‌های استحصالی آن، جان سه بیمار مختلف را از مرگ نجات می‌بخشد از این رو از مجاوران و زائران رضوی می‌خواهیم که اهدای خون را منوط به مناسبت‌ها نکرده و با مراجعه به پایگاه‌ها در امر تامین خون استان ما را یاری دهند.

اهدای حدود ۵۲ هزار لیتر خون در خراسان رضوی

مسوول اداره روابط عمومی انتقال خون استان خراسان رضوی گفت: ۵۱ هزار و ۶۳۴ واحد خون از ابتدای امسال توسط داوطلبان در پایگاه‌های اهدای خون استان اهدا شده است.

مهدوی ارفع افزود: در این بازه زمانی در مجموع ۶۴ هزار و ۵۱۰ داوطلب اهدای خون به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱ هزار و ۶۴۳ داوطلب موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: از میان این داوطلبان که موفق به اهدای خون شده‌اند ۶.۷ درصد معادل سه هزار و ۴۶۲ نفر زن و بقیه مرد هستند.

مسوول اداره روابط عمومی انتقال خون استان خراسان رضوی بیان کرد: همچنین ۳۰ درصد معادل ۱۵ هزار و ۴۹۳ نفر از اهداکنندگان جوانان زیر ۳۵ سال هستند.

مهدوی ارفع افزود: ۲۲.۱۱ درصد معادل ۱۱ هزار و ۴۱۷ نفر از داوطلبانی که در این بازه زمانی موفق به اهدای خون شده‌اند اهداکنندگان بار اولی و بقیه اهداکنندگان مستمر و با سابقه هستند.

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