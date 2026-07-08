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۲ مقر نظامی در استان بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

۲ مقر نظامی در استان بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1810265
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: بامداد امروز یک مقر نظامی در شهرستان دشتی مورد اصابت پرتابه دشمن امریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز چهارشنبه افزود: همچنین لحظاتی قبل یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع شهرستان بوشهر نیز مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

وی یادآور شد: تاکنون گزارش تلفات انسانی در مورد اقدام های جنایتکانه یادشده گزارش نشده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از ساقط شدن یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان خورموج در استان بوشهرخبر داد.

 

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