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مهار آتش‌سوزی باغ در بلوار چمران شیراز

مهار آتش‌سوزی باغ در بلوار چمران شیراز
کد خبر : 1810094
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار آتش‌سوزی یک باغ در محدوده بلوار چمران خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور  در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۴:۴۷ ظهر امروز، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش وقوع آتش‌سوزی در باغی واقع در پشت بیمارستان «ام‌آر‌آی» در محله چوگیا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

عیدی‌پور افزود: با توجه به نوعیت حادثه و وسعت حریق، ۱۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و تاتکر آبرسان از نزدیکترین ایستگاه‌ها به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در موقعیت با انجام عملیات آبرسانی، همزمان از چندین جهت، موفق شدند علاوه بر مهار کامل حریق، عملیات لکه‌گیری را نیز انجام داده و از سرایت آتش به باغات مجاور و بیمارستان مجاور جلوگیری کنند.

 رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.

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