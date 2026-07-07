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به دام افتادن ۳۵ سارق و مالخر در گیلان

به دام افتادن ۳۵ سارق و مالخر در گیلان
کد خبر : 1810085
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رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت : با اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقان تجهیزات انتقال نیرو و مخابرات ۳۲ سارق و ۳ مالخر در گیلان دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از رشت،سرهنگ علیرضا حدادی با اشاره به اینکه امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند گفت: در پی اجرای طرح عملیاتی ۲ روزه مبارزه با سارقان سیم برق و تجهیزات انتقال نیرو و مخابرات در گیلان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در مدت اجرای این طرح با انجام اقدامات گسترده و طی عملیات‌های جداگانه ۳۲ سارق و ۳ مالخر شناسایی و دستگیر شدند افزود: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، سارقان به ۵۳ فقره سرقت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

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