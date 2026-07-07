گلستان میزبان رویداد ملی نوآوریهای اجتماعی و فناوریهای ورزشی است
رییس پارک علم و فناوری گلستان از برگزاری نخستین رویداد ملی نوآوریهای اجتماعی و فناوریهای ورزشی در نیمه دوم مرداد ماه امسال به میزبانی این استان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف بهرهگیری از ظرفیت ایدههای نوآورانه و فناوری برای حل چالشهای اجتماعی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از گلستان، بهمن طیبی در نشست هماهنگی برگزاری نخستین رویداد ملی نوآوریهای اجتماعی و فناوریهای ورزشی اظهار کرد: پیچیدگی مسائل اجتماعی امروز، استفاده از شیوههای نوین، فناوری و ظرفیت نخبگان و شرکتهای فناور را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده و نمیتوان با روشهای سنتی به حل این چالشها امیدوار بود.
وی افزود: پس از برگزاری نشستهای کارشناسی و هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامهریزی برای برگزاری این رویداد در سطح ملی انجام شده و مقرر شده نیمه دوم مردادماه امسال با حضور صاحبان ایده، فناوران، پژوهشگران و فعالان اجتماعی از سراسر کشور در گلستان برگزار شود.
رییس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه این رویداد بر شناسایی و حمایت از ایدههای کاربردی تمرکز دارد، گفت: در فراخوان ملی، طرحهای ارائهشده در حوزه نوآوریهای اجتماعی و فناوریهای ورزشی توسط هیات داوران تخصصی ارزیابی میشود و در نهایت ۱۰ ایده برتر برای دریافت حمایت و معرفی به دستگاههای اجرایی با هدف اجرای عملی انتخاب خواهند شد.
طیبی برگزاری این رویداد را فرصتی برای ایجاد ارتباط میان جامعه علمی، فناوران و دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: موفقیت این برنامه نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است و پارک علم و فناوری بخشی از هزینهها و زیرساختهای اجرایی را تامین خواهد کرد.
وی از دستگاههای اجرایی استان خواست با مشارکت در این رویداد ملی زمینه برگزاری هرچه بهتر آن را فراهم کنند تا نتایج آن به ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل اجتماعی و توسعه فناوریهای ورزشی منجر شود.