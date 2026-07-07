تعطیلی ادارات گلستان، چهارشنبه ۱۷ تیر

به گزارش ایلنا از گلستان، مجتبی جمالی گفت: با توجه به برگزاری آئین معنوی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) و «آخرین وداع در جوار حرم مطهر رضوی» در مشهد مقدس در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه و در راستای تسهیل شرایط حضور اقشار مختلف ملت شریف، بویژه کارکنان محترم دستگاه‌های اجرائی، سازمان‌های عمومی، موسسات و شرکت‌های دولتی در این مراسم باشکوه و مشارکت در نمایش پایداری، همدلی و انسجام ملی، با موافقت استاندار و رئیس شورای اداری استان، فعالیت دستگاه‌های اجرائی و ادارات (باستثناء دستگاه‌های خدمات رسان و واحدهای عملیاتی ارائه کننده خدمات ضروری) روز چهار شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۵ تعطیل اعلام می‌شود.

مجتبی جمالی افزود: ضمنا ضروری است مدیران محترم ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از شرایط تعطیلی اداری، از ظرفیت سایر همکاران محترم برای همکاری و پشتیبانی ستاد هماهنگی خدمات سفر و میزبانی مناسب از زائران عزیز عازم مشهد مقدس نیز، بنحو مقتضی بهره برداری کنند.

تبصره ۱) واحدهای عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر درمان، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و موارد مشابه از شمول این بند مستثنی بوده و طبق اقتضا و شرایط کاری مربوطه فعالیت می‌کنند. تبصره ۲ ) فعالیت بانک‌ها در قالب شعب کشیک، با نظارت شورای هماهنگی بانک‌ها برقرار است.

انتهای پیام/