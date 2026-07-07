قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با نوسان قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۸ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۵ میلیون تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۳۸ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۵ هزار معامله می شود.