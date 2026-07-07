به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌ شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۸ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۵ میلیون تومان

نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۳۸ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۵ هزار معامله می شود.

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