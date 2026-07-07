به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی رضائیه، از تداوم فعالیت موکب شهرداری ارومیه در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران «رهبر شهید ایران» خبر داد و اظهار کرد: پس از ارائه خدمات گسترده به عاشقان و دلدادگان این شهید در شهر تهران، خدمت‌رسانی خادمان شهرداری ارومیه در مشهد مقدس نیز ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه شهرداری ارومیه با تمام ظرفیت در کنار زائران و سوگواران این آیین باشکوه حضور دارد، افزود: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر «رهبر شهید انقلاب»، موکب ویژه شهرداری ارومیه از ۱۶ تا ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس، خیابان امام رضای ۱۲ (حنایی)، نبش حنایی ۱۲ مستقر خواهد بود و آماده ارائه خدمات به عزاداران، زائران و دلدادگان این شهید است.

شهردار ارومیه با اشاره به رویکرد خدمت‌محور مدیریت شهری در مناسبت‌های ملی و مذهبی تصریح کرد: پس از خدمت‌رسانی به زائران و عاشقان «رهبر شهید انقلاب» در تهران، این بار نیز خادمان شهرداری ارومیه با برپایی موکب در مشهد مقدس، میزبان شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و تدفین خواهند بود.

رحمانی رضائیه تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری ارومیه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود تلاش می‌کند در این مراسم معنوی، خدماتی شایسته و درخور شأن زائران و عزاداران ارائه کرده و سهمی در تکریم عاشقان و ارادتمندان «رهبر شهید ایران» داشته باشد.

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