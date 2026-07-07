به گزارش ایلنا از قزوین، رضا شهسواری با اشاره به مشاهده آلودگی این آفت در مزارع ذرت استان گفت: شبکه‌های پایش و ردیابی برای شناسایی سریع کانون‌های آلودگی تشکیل شده و عملیات پایش به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: برنامه پایش هفتگی آفت در سطح 15 هزار هکتار از مزارع ذرت استان اجرا می‌شود تا در صورت مشاهده آلودگی، اقدامات کنترلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: علاوه بر مزارع ذرت، عملیات مبارزه با این آفت در محصولات یونجه، چغندر قند و گوجه‌فرنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

شهسواری با بیان اینکه تاکنون پنج ایستگاه پیش‌آگاهی برای ردیابی دقیق‌تر این آفت در سطح استان راه‌اندازی شده است، گفت: این ایستگاه‌ها نقش مهمی در شناسایی به‌موقع آلودگی و تصمیم‌گیری برای اجرای اقدامات کنترلی دارند.

وی بهترین زمان مبارزه با کرم برگ‌خوار پاییزه ذرت را مراحل اولیه رشد گیاه (4 تا 7 برگی) و ساعات ابتدایی صبح یا هنگام غروب دانست و تأکید کرد: استفاده از سموم توصیه‌شده و رعایت اصول فنی در زمان مبارزه، اثربخشی عملیات را افزایش می‌دهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت تلفیقی این آفت ادامه داد: شناسایی دقیق، پایش مستمر، بهره‌گیری هم‌زمان از روش‌های زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی و استفاده از کودهای تقویتی مناسب، می‌تواند خسارت ناشی از کرم برگ‌خوار پاییزه ذرت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

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