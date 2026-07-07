به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی روز دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای، در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره احتمال تعطیلی ادارات استان، اعلام کرد: تعطیلی ادارات در برخی استان‌ها به دلیل شرایط خاص آن استان‌ها و به‌منظور تسهیل حضور مردم و کارکنان در آیین‌های وداع با رهبر شهید انقلاب در استان‌های قم، نجف اشرف، کربلا و مشهد مقدس بوده و این شرایط شامل استان آذربایجان شرقی و بیشتر استان‌های کشور نمی‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: همه ملت ایران در سوگ و عزای قائد شهید امت شریک هستند و یکی از مهم‌ترین تأکیدات ایشان، تلاش، کار و خدمت برای دستیابی به قله‌های پیشرفت و تعالی ایران اسلامی بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی فردا مطابق روال معمول در محل کار خود حضور یافته و خدمات‌رسانی به مردم را ادامه خواهند داد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین اعلام کرد کارکنانی که برای شرکت در مراسم بدرقه قائد شهید امت به تهران عزیمت کرده‌اند، با نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از تسهیلات قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

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