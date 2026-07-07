هشدار زرد هواشناسی برای دریای خزر؛ شنا و صیادی در سواحل مازندران ممنوع شد

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران اعلام کرد که بر اساس هشدار دریایی سطح زرد شماره ۱۵، از اواخر وقت سه‌شنبه ۱۶ تیر تا صبح پنج‌شنبه ۱۸ تیر، با تقویت جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، شرایط جوی و دریایی در سواحل و آب‌های استان ناپایدار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان پیش‌بینی شده و در سواحل غربی نیز بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

هواشناسی مازندران اعلام کرد بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۰ متر بر ثانیه (۳۶ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) خواهد رسید. همچنین ارتفاع موج در مناطق نزدیک ساحل تا یک متر و حداکثر یک‌ونیم متر و در مناطق دور از ساحل تا یک‌ونیم متر و حداکثر دو متر و ۱۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

در این اطلاعیه، غرق شدن شناگران، واژگونی قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها، فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و نیز اختلال در تردد شناورهای بزرگ از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی مازندران از شهروندان و فعالان دریایی خواست در مدت فعالیت این سامانه از شنا و قایقرانی خودداری کرده، از فعالیت‌های صیادی پرهیز کنند و شناورهای بزرگ نیز با رعایت احتیاط تردد کنند.

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