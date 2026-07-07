فرماندار: ورودی شهر رودان اصلاح شود
فرماندار رودان با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه ترافیک، اصلاح نقاط حادثهخیز و اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک گفت: استفاده صحیح از وسایل نقلیه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان دارد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد محسنی در جلسه شورای ترافیک شهرستان با اشاره به ضرورت اصلاح ورودی شهر رودان اظهار داشت: ورودی شهر باید اصلاح هندسی شود، لاین کندرو در آن ایجاد و اقدامات لازم برای افزایش ایمنی این مسیر در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات در محدوده مسکن ملی تا مسکن مهر رخ میدهد، افزود: ایجاد سرعتکاههای استاندارد ،اصلاح و ایمنسازی تمامی سرعتکاههای سطح شهرستان باید در اولویت دستگاههای متولی باشد.
فرماندار رودان با تأکید بر اینکه شورای ترافیک محل تصمیمگیری و پیگیری اجرای مصوبات است، تصریح کرد: مدیران یا نمایندگان دستگاههای اجرایی که در جلسات شورای ترافیک حضور مییابند باید از اختیار کامل برای تصمیمگیری برخوردار باشند و در قبال اجرای مصوبات پاسخگو باشند، زیرا این مصوبات مستقیماً با جان و مال مردم ارتباط دارد.
محسنی با اشاره به آمار بالای تصادفات موتورسیکلتسواران خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی مربوط به راکبان موتورسیکلت است که استفاده نکردن از کلاه ایمنی و انجام حرکات نمایشی از مهمترین عوامل وقوع این حوادث به شمار میرود.
فرماندار رودان بر اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگسازی در محلات، شهرها و بخشهای مختلف تأکید و از دستگاههای مسئول خواست با همکاری دستگاههای فرهنگی و انتظامی، آموزشهای لازم را برای ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان اجرا کنند.
فرماندار رودان اضافه کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند در جلسات آینده شورای ترافیک، گزارش اقدامات انجامشده و میزان پیشرفت اجرای مصوبات را ارائه کنند تا روند اجرای تصمیمات بهصورت مستمر ارزیابی و پیگیری شود.