خروج چند واگن قطار باری از ریل در زاهدان/ مسیر ریلی به طور موقت مسدود شد
روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران از خروج چند واگن یک قطار باری از خط در زاهدان خبر داد و اعلام کرد که کارشناسان فنی برای بازگشایی مسیر در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدهاند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد که بامداد امروز، تعدادی از واگنهای یک قطار باری در زاهدان از خط خارج شدند که این حادثه موجب مسدود شدن موقت مسیر ریلی شد.
بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، کارشناسان فنی راهآهن برای بررسی وضعیت و انجام عملیات بازگشایی مسیر به محل اعزام شدند.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که اقدامات لازم برای رفع انسداد خط و بازگشت تردد ریلی به شرایط عادی در کوتاهترین زمان ممکن در حال انجام است.