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یک کشته و 2 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی تویوتا در اتوبان تهران به ساوه

یک کشته و 2 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی تویوتا در اتوبان تهران به ساوه
کد خبر : 1809713
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سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا در اتوبان تهران به ساوه محدوده یک کیلومتری پرندک، یک کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا در اتوبان تهران به ساوه محدوده یک کیلومتری پرندک، به مرکز ارتباطات اورژانس 115 شهرستان ساوه گزارش شد. در این راستا بلافاصله 3 تیم عملیاتی اورژانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه در ابتدا 3 مصدوم برجای گذاشت. کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و تریاژ مصدومان این حادثه را انجام دادند. در این راستا 2 مصدوم این سانحه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: یک مصدوم دیگر حادثه نیز به بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه اعزام شد که متأسفانه به علت شدت بالای جراحات وارد شده، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

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