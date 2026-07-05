مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان خبر داد:
از سرگیری پروازها در فرودگاه بینالمللی بندرعباس / ایمنی و امنیت خط قرمز صنعت هوانوردی است
مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان گفت: پروازها در فرودگاه بینالمللی بندرعباس پس از وقفه ایجاد شده به دلیل وقوع جنگ رمضان و حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، از سر گرفته شد. در این راستا امروز یکشنبه 14 تیر ماه نخستین پرواز این فرودگاه با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و امنیتی انجام شد. در این راستا برنامه پروازهای فرودگاه فوق از هفته آینده به تدریج به روال عادی باز میگردد.
به گزارش ایلنا، کاظم توسلی در حاشیه استقبال از نخستین پرواز ورودی به فرودگاه بینالمللی بندرعباس پس از جنگ رمضان، افزود: با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت هوانوردی و کارکنان فرودگاه بندرعباس، همکاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی، همکاری نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، شرایط لازم در کوتاهترین زمان ممکن برای بازگشت سریع این فرودگاه راهبردی به چرخه عملیاتی فراهم شد.
وی ادامه داد: توقف موقت پروازها در فرودگاه بینالمللی بندرعباس تنها به منظور حصول اطمینان کامل از ایمنی و امنیت مسافران، خدمه پروازی و کارکنان این فرودگاه انجام شده بود و پس از دریافت تمامی مجوزهای لازم، فعالیتهای فرودگاه فوق از سر گرفته شد. ایمنی و امنیت، خط قرمز صنعت هوانوردی است. در شرایط پس از جنگ، لازم بود تمامی زیرساختها و الزامات عملیاتی به صورت کامل بررسی و تأیید شود تا پروازها با اطمینان کامل از سر گرفته شوند.
مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان به بازگشت تدریجی برنامههای پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی خدمات هوانوردی مطابق استانداردهای ایمنی در این فرودگاه در حال ارائه است. در صورت رفع محدودیتهای موجود، از هفته آینده پروازهای برنامهای به مقاصد پرتردد از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، یزد و تبریز برقرار خواهد شد. با توجه به استقبال مسافران و برنامهریزی شرکتهای هواپیمایی، تعداد پروازها افزایش مییابد.
توسلی به آغاز دوباره خدمات پروازی در فرودگاه بینالمللی بندرعباس اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: بر این اساس و با اقدامات انجام شده پروازهای این فرودگاه به تدریج در مسیرهای داخلی و همچنین پس از اخذ مجوزهای لازم در مسیرهای خارجی از سر گرفته خواهد شد. پروازهای خارجی فرودگاه فوق نیز پس از اخذ مجوزهای لازم به مقاصد پیشین از سر گرفته خواهد شد تا به تدریج شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس به شرایط عادی بازگردد.
وی برخی شایعات منتشر شده درباره آسیبهای گسترده به فرودگاه بینالمللی بندرعباس را تکذیب کرده و در این خصوص بیان داشت: در جریان وقوع جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان و در پی حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، این فرودگاه به دلیل جایگاه راهبردی که دارد مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت. اما آسیبهای وارد شده به باند پروازی فرودگاه جزئی بود و با تلاش شبانهروزی نیروهای فنی و عملیاتی در سریعترین زمان ممکن برطرف شد.
مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان تأکید کرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به کشور، روند توسعه پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی بندرعباس با شتاب بیشتری ادامه یابد و این فرودگاه بار دیگر نقش محوری خود را در شبکه حملونقل هوایی جنوب کشور ایفا کند. در این راستا شهروندان، هموطنان و مسافران میتوانند با اطمینان خاطر از خدمات این فرودگاه استفاده کنند، چرا که تمامی پروازها با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و امنیتی انجام میشود.