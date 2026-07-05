به گزارش ایلنا در این حادثه پسر در همان دقایق نخست جان خود را از دست می‌دهد، اما خواهر از درون چاه بیرون کشیده شده و نجات یافت.

در پی انتشار خبر و جریحه‌دار شدن عواطف عمومی از همان دقایق ابتدایی با دستور به‌موقع مقام قضایی نامادری در کمتر از چند ساعت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بازداشت و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

جواد نوری رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان، بیان کرد: مطابق قانون، با هر فردی که در این پرونده مرتکب جرم شده باشد، برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق عامه و حمایت از کودکان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و پرونده با قاطعیت پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و پیشامدهای ناگوار همه شهروندان، اطرافیان، اقوام و همسایه‌ها در صورت مشاهده موارد کودک‌آزاری در هر جای شهرستان حتماً موضوع را به مجموعه دستگاه قضایی که خدمتگزار مردم هستند اطلاع بدهند تا با ورود به‌موقع، کودک‌آزاری که جنایت و خلاف‌شرع محسوب می‌شود در سریع‌ترین زمان تحت رسیدگی قرار بگیرد و از وقوع چنین اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.

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