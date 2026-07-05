رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان خبر داد:
بازداشت فوری نامادری متهم به کودکآزاری در مهرستان
در پی انتشار گزارش یکی از روستاهای شهرستان مهرستان و پیگیری رسانه ما، مبنی بر اینکه ۲ کودک خردسال، یک برادر و خواهر حدوداً ۳ و ۵ ساله توسط نامادریشان به داخل یک چاه آب انداخته شدند، جواد نوری رئیس حوزه قضایی شهرستان با حضور در صحنه، به قید فوریت دستورات ویژه قضایی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا در این حادثه پسر در همان دقایق نخست جان خود را از دست میدهد، اما خواهر از درون چاه بیرون کشیده شده و نجات یافت.
در پی انتشار خبر و جریحهدار شدن عواطف عمومی از همان دقایق ابتدایی با دستور بهموقع مقام قضایی نامادری در کمتر از چند ساعت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بازداشت و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
جواد نوری رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان، بیان کرد: مطابق قانون، با هر فردی که در این پرونده مرتکب جرم شده باشد، برخورد قانونی و بازدارنده صورت میگیرد و دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق عامه و حمایت از کودکان هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و پرونده با قاطعیت پیگیری میشود.
وی تأکید کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و پیشامدهای ناگوار همه شهروندان، اطرافیان، اقوام و همسایهها در صورت مشاهده موارد کودکآزاری در هر جای شهرستان حتماً موضوع را به مجموعه دستگاه قضایی که خدمتگزار مردم هستند اطلاع بدهند تا با ورود بهموقع، کودکآزاری که جنایت و خلافشرع محسوب میشود در سریعترین زمان تحت رسیدگی قرار بگیرد و از وقوع چنین اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.