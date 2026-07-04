به گزارش ایلنا، سیدمرتضی اعتصامی اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، صنوف و صنایع بزرگ باید از دهه ۷۰ از محدوده شهرها خارج می‌شدند، اما در عمل برخی واحدهای صنعتی همچنان در بافت شهری کرج به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به کارخانه قند کرج افزود: این واحد صنعتی به دلیل استقرار در مرکز شهر، می‌تواند آثار قابل توجهی بر محیط زیست شهری داشته باشد. رهاسازی آهک در فضای باز و انتشار گرد و غبار ناشی از آن، به‌ویژه در ساعات پایانی شب، از جمله مواردی است که می‌تواند مشکلات تنفسی برای شهروندان ایجاد کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: اگرچه در مقاطعی با ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست و پیگیری‌های شهرداری، محدودیت‌هایی برای فعالیت این واحدها اعمال شده است، اما فشارهای صنفی و برخی ملاحظات دیگر مانع از توقف کامل فعالیت یا انتقال آن‌ها شده است.

اعتصامی با بیان اینکه فرآیند تصفیه شکر در کارخانه قند موجب انتشار بوی نامطبوع می‌شود، تصریح کرد: همچنین رهاسازی آهک و تردد خودروها در داخل این مجموعه، زمینه انتشار ذرات و بروز آثار نامطلوب بر سلامت شهروندان را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: تداوم فعالیت صنایع آلاینده در شرایطی که این واحدها در محدوده‌ای با تراکم بالای جمعیت و در مسیر باد غالب قرار دارند، آثار مستقیمی بر سلامت عمومی دارد و لازم است هرچه سریع‌تر درباره انتقال یا استانداردسازی این واحدها تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد.

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