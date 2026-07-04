عملیات ۳۰۰ هزار مترمربعی آسفالت در دو محور راهبردی/ از ۴۲ کیلومتر کمربندی، ۱۸ کیلومتر در اختیار شهرداری است

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به اهمیت این محورها در تردد روزانه شهروندان، اظهار کرد: ایجاد ایمنی، حفظ جان و تأمین آرامش شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است و به همین منظور عملیات گسترده بهسازی آسفالت در این مسیرها در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار شیراز با تشریح وضعیت کمربندی گفت: این محور ۴۲ کیلومتر طول دارد، اما براساس تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۱ میان استانداری، شهرداری و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تنها ۱۸ کیلومتر آن، از حدفاصل سلطان‌آباد تا تقاطع امام حسن مجتبی(ع) در مسیر رفت و برگشت، به شهرداری واگذار شده است.

وی افزود: مدیریت شهری در همین محدوده تمام ظرفیت خود را برای ایمن‌سازی و ساماندهی مسیر به کار گرفته است.

اسدی احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) به طول پنج کیلومتر، اجرای دوربرگردان غیرهمسطح میثم، تعریض و شانه‌سازی، تراش و ترمیم آسفالت، پایش تصویری، نصب نیوجرسی بتنی در چهار لاین، نصب علائم ترافیکی، خط‌کشی و اجرای روشنایی را از جمله اقدامات انجام‌شده برای کاهش نقاط حادثه‌خیز و افزایش ایمنی این محور برشمرد.

وی همچنین از اجرای ۱۷۰ هزار مترمربع عملیات تراش و ترمیم آسفالت در این محدوده خبر داد و گفت: این عملیات با هدف بهبود کیفیت سطح جاده و کاهش خطرات ناشی از فرسودگی آسفالت انجام شده است.

شهردار شیراز با اشاره به عملیات بهسازی بزرگراه آیت‌الله حسینی‌الهاشمی در حدفاصل تقاطع شهید فرصتیان تا تقاطع شهدای جهاد گفت: عملیات تراش، ترمیم و روکش آسفالت این محور از سال گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۱۲۰ هزار مترمربع از آن اجرا شده است.

وی ادامه داد: تنها بخش باقی‌مانده، حدفاصل ورودی پارک دراک تا تقاطع شهید فرصتیان است که عملیات اجرایی آن از هفته آینده آغاز می‌شود و پس از تکمیل، این بزرگراه به وضعیت مطلوب آسفالت خواهد رسید.

کمربندی دراک در اختیار راهداری است

اسدی درباره مطالبات شهروندان برای بهسازی مسیر پل شهید رودکی (انتهای همت جنوبی) تا پل فرصتیان، معروف به کمربندی دراک، گفت: این محدوده در اختیار اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و هنوز به شهرداری تحویل نشده است.

وی افزود: معاونت فنی و عمرانی شهرداری در خردادماه امسال با ارسال نامه‌ای به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس و فرمانداری شیراز، نسبت به خرابی‌های خطرآفرین این محور هشدار داده و امیدواریم این مشکل با همکاری دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر برطرف شود.

شهردار شیراز از آغاز عملیات تراش، ترمیم و روکش آسفالت مسیر تقاطع شهدای انقلاب (روبه‌روی شهرک جوادیه) تا پل فرصتیان در تابستان امسال خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد خودروها، عملیات اجرایی این مسیر در رفت و برگشت به‌زودی آغاز خواهد شد.

اسدی با قدردانی از همراهی شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی، اجرای پروژه‌هایی مانند تقاطع‌های غیرهمسطح، خطوط مترو، زیرگذرها و پروژه‌های فرهنگی و تفریحی به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و تا پایان سال بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اجرای دوربرگردان غیرهمسطح میثم بر فراز کمربندی، آن را پاسخی به مطالبات ساکنان شهرک‌های ضلع جنوبی شیراز دانست و افزود: اعتلای نام شیراز و افزایش رفاه شهروندان، رسالت اصلی مدیریت شهری است.

شهردار شیراز با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی معابر تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه رسالتی برای حفظ جان و سلامت عمومی است، از شهروندان خواست در زمان اجرای عملیات عمرانی نکات ایمنی را رعایت کنند.

به گفته اسدی، اجرای ۳۰۰ هزار مترمربع عملیات تراش، ترمیم و روکش آسفالت در کمربندی و بزرگراه آیت‌الله حسینی‌الهاشمی، گامی در جهت ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد و افزایش تاب‌آوری شبکه معابر اصلی شیراز است.

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