شهردار شیراز مطرح کرد؛
توسعه شیراز نباید به بهای آسیب به اکوسیستم تمام شود/ تکمیل پروژه بام سبز و پیادهراه سلامت شیراز تا هفته دولت
مدیریت شهری شیراز با هدف ارزیابی میدانی روند پیشرفت پروژه ارتفاعات «بام سبز» و پیادهراه سلامت، به همراه جمعی از مدیران شهری از این مجموعه بازدید کرد تا ضمن بررسی موانع فنی و حقوقی، بر تسریع در تکمیل زیرساختهای این تفرجگاه کوهستانی تا پیش از فرارسیدن هفته دولت تأکید شود.
به گزارش ایلنا، شهردار شیراز در این بازدید که با همراهی قائممقام شهردار، جمعی از معاونان، شهرداران مناطق، مدیران، مشاوران شهرداری و همچنین محمود صفایی انجام شد، رویکرد مدیریت شهری را مبتنی بر اصل «حداقل مداخله در محیط طبیعی» دانست.
محمدحسن اسدی با تأکید بر اینکه توسعه کلانشهر شیراز نباید به بهای آسیب به اکوسیستم کوهستانی تمام شود، اظهار کرد: اولویت راهبردی مدیریت شهری، ایجاد تفرجگاههایی است که ضمن حفظ ساختار طبیعی ارتفاعات، پاسخگوی نیاز شهروندان به فضاهای آرامشبخش و پیادهروی باشد.
شهردار شیراز با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از پیادهراه سلامت، گفت: این استقبال، اگرچه ارزشمند است، اما نباید به کاهش کیفیت محیطی منجر شود. از اینرو، استقرار سامانههای مدیریت هوشمند و اطلاعرسانی دقیق برای هدایت صحیح تقاضا ضروری است تا این فضاها، به جای تبدیل شدن به مسیرهای پرتردد، کارکرد اصلی خود را که ایجاد آرامش و تأمل برای شهروندان است، حفظ کنند.
تکمیل پروژه تا هفته دولت
اسدی با تأکید بر تسریع روند اجرایی پروژه، زمانبندی مشخصی را برای رفع موانع حقوقی و فنی تعیین کرد و خواستار جدیت هرچه بیشتر در تکمیل زیرساختهای رفاهی و ایمنی این مجموعه شد تا بام سبز و پیادهراه سلامت پیش از آغاز هفته دولت، با کیفیتی استاندارد در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی هماهنگی بینبخشی را یکی از ارکان اصلی موفقیت پروژههای کلان شهری دانست و خاطرنشان کرد: بام سبز صرفاً یک مسیر پیادهروی نیست، بلکه پروژهای با ماهیت عدالتمحور است که باید امکان بهرهمندی همه شهروندان از ظرفیتهای طبیعی ارتفاعات را در فضایی ایمن، زیبا و مناسب فراهم کند.
حفظ بافت طبیعی ارتفاعات
در ادامه این بازدید، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، با ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه، جزئیات اقدامات فنی انجامشده در پیادهراه سلامت را تشریح کرد.
علیرضا بیابانی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه با نظارت کارشناسان در حال انجام است، افزود: تمامی فرآیندهای عمرانی با هدف ایجاد بستری ایمن برای شهروندان و در عین حال حفظ بافت طبیعی و سیمای بصری ارتفاعات طراحی و اجرا شده است.
بنابر این گزارش، این بازدید میدانی با هدف افزایش سرعت عملیات اجرایی و رفع ایرادات فنی پروژه انجام شد و با بهرهبرداری از بام سبز شیراز در زمان مقرر، این مجموعه به یکی از قطبهای اصلی گردشگری سلامت و تفرجگاههای پایدار در جنوب کشور تبدیل خواهد شد.