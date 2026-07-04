اعزام تانکرهای آبرسانی و آزمایشگاه سیار کنترل کیفیت آب همدان به تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان همدان؛ فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های ابلاغی و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، پشتیبانی و تیم‌های واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان همدان در آمادگی کمل قرار دارند.

بختیاری‌فر تصریح کرد: چهار دستگاه تانکر آبرسانی با تجهیزات به‌روز و امکانات کامل به استان تهران اعزام شده‌اند تا در صورت نیاز، عملیات تأمین و توزیع آب شرب سالم را در محل برگزاری مراسم بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار بطری آب به تهران ارسال شده، ادامه داد: همچنین یک دستگاه ون سیار آزمایشگاه کنترل کیفیت آب نیز به تهران اعزام شده است تا کارشناسان شرکت به‌صورت مستمر بر کیفیت آب شرب توزیعی نظارت کرده و سلامت آب مصرفی را از طریق انجام آزمایش‌های میدانی و تخصصی پایش کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در داخل استان نیز گفت: همزمان با اعزام تجهیزات به تهران، برنامه‌ریزی لازم برای آبرسانی به موکب‌های مستقر در استان همدان انجام شده و تأمین آب شرب مورد نیاز این موکب‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

بختیاری‌فر ادامه داد: همچنین آب بسته‌بندی مورد نیاز موکب‌های استان نیز تأمین و توزیع می‌شود تا خدمات‌رسانی به عزاداران و زائران با بهترین کیفیت و بدون وقفه انجام شود.

وی تأکید کرد: کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان با روحیه جهادی و آمادگی کامل، در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمام توان خود را برای تأمین آب شرب سالم و پایدار و ارائه خدمات شایسته در این مراسم معنوی به کار گرفته‌اند.

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