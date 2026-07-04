نایب رئیس مجلس:
عزت ملت در ایستادگی است/ شهادت رهبری، عاملی برای ارتقا کشور در معادلات بینالمللی و منطقهای
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، این روزها را روزهای تعیین کننده برای اسلام و ایران دانست و این اجتماع را نماد وحدت ملت بزرگ ایران، عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه سیزدهم تیر ماه در آیین بزرگداشت رهبر شهید در خرمآباد اظهارداشت: شهادت رهبر فرزانه انقلاب برخلاف تصور دشمن به عاملی برای ارتقا کشور در معادلات بینالمللی، منطقهای و تقویت انسجام ملی، تبدیل شد
وی ادامهداد: وجود مقام معظم رهبری و ایستادگی ایشان در برابر ابرقدرتها، دنیا را به لرزه درآورده است و حتی شهادت ایشان معادلات جهانی را تغییر داد.
به گفته نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، اگر امروز این کشور به پیروزی دست یافته از برکت خون امام شهید است، زیرا با این مسیر علاوه بر تبیین دین، اقتدار کشور در برابر مستکبرین رقم زد.
حاجی بابایی با اشاره به ۴۷ سال تلاش و زعامت رهبر شهید برای انقلاب اسلامی و ارتقا ایران عزیز، اظهارداشت: رهبر شهید حتی زمانی که احساس کردند ارتقا جامعه نیاز به خون ایشان دارد، این کار انجام دادند و فتنههای دشمن را با شهادت خودش به قلهای بلند برای ارتقا جامعه تبدیل کرد.
وی ادامهداد: وضع جامعه امروز ما با قبل، قابل مقایسه نیست، تفاوت ایران امروز با ایران قبل از جنگ، بینظیر است، ایستادگی امام شهید باعث شد ایرانی که در صفحه قدرت دنیا وجود نداشت، یکباره خودش را به عنوان یک عنصر مهم در صحنه بینالمللی نشان دهد
وی تاکید کرد: ایران امروز؛ نماد قدرت، شرف و ایستادگی است. شاید برخی بخواهند مطالبی در مورد مشکلات
اقتصادی بگویند اما این گرهها با تعظیم کردن در برابر آمریکا، باز نمیشود، این مشکلات به علت سالها تحریم و دشمنی آمریکا، صورت گرفته است.
وی ادامهداد: حفظ نظام و زندگی بهتر، نیازمند تلاش مسئولان است، مردم باید احساس کنند که مسولان در کنار آنها هستند. اگر مشکلی وجود دارد به علت نقص اسلام نیست بلکه نقص کسانی است که فکر میکنند منصب و پست برای آنها یک طعمه است.
حاجی بابایی اظهارداشت: اگر آمریکا ده سال تحریم و شیطنت نکند ما به کشور یک ابرقدرت با شرایط زندگی بهتر تبدیل میشویم. ما با دشمن میجنگیم تا ایران بزرگ از شر آمریکا نجات یابد و دیگر در منطقه حضور و شیطنت نکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گفت: هر جا مسئولان بر اساس رهنمودهای رهبری حرکت کردهاند، کشور به موفقیت رسیده و هر جا از این مسیر فاصله گرفتهاند با مشکلات بیشتری مواجه شدهاند.
وی، مدیریت رهبر شهید انقلاب را در عبور کشور از بحرانهای مختلف تعیینکننده دانست و افزود: مدیریت هوشمندانه، شجاعانه و قاطع ایشان بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی کرده و مسیر انقلاب را در سختترین شرایط حفظ کرده است.
حاجی بابایی با تاکید بر حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: همه جریانها، مسئولان، نخبگان و مردم باید منافع ملی، رهنمودهای رهبری و آرمانهای انقلاب را محور حرکت خود قرار دهند، زیرا عزت، پیشرفت و آینده کشور در گرو همدلی، مقاومت و خدمت صادقانه به مردم است.