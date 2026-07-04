در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
توقف یکساله پروژه کابلهای خودنگهدار در میتگان/ مردم چشمانتظار تأمین ۱۲ تیر برق
رئیس شورای اسلامی روستای میتگان از توابع بخش مینان شهرستان سرباز با انتقاد از توقف حدود یکساله پروژه اجرای کابلهای خودنگهدار در این روستا، گفت: با وجود پیگیریهای مستمر مسئولان شهرستان، این پروژه به دلیل تأمین نشدن ۱۲ تیر برق همچنان نیمهتمام مانده و ادامه فرسودگی شبکه برق، مشکلات جدی برای ساکنان روستا بهویژه در روزهای گرم سال ایجاد کرده است.
حسن ایراندوست در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پروژه اجرای کابلهای خودنگهدار در سال ۱۴۰۴ در روستای میتگان آغاز شد، اما در مراحل پایانی به دلیل تأمین نشدن ۱۲ تیر برق متوقف ماند. به گفته پیمانکار و کارشناسان اداره برق، تیرهای چوبی قدیمی و فرسوده روستا نیاز به تعویض دارند و بدون نصب این تیرها امکان تکمیل پروژه وجود ندارد.
وی افزود: نزدیک به یک سال از توقف این پروژه میگذرد و در این مدت بخشدار بخش مینان و فرماندار شهرستان سرباز، معاون فرماندار و همچنین مسئولان اداره برق شهرستان بارها موضوع را از طریق استان پیگیری کردهاند، اما تاکنون نتیجهای برای تأمین این تجهیزات حاصل نشده است.
گرمای بالای ۴۰ درجه و قطعیهای مکرر برق؛ فشار مضاعف بر اهالی میتگان
رئیس شورای اسلامی روستای میتگان با اشاره به مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه برق گفت: تقریباً روزی نیست که کابلهای فرسوده دچار پارگی نشوند و این موضوع موجب قطعیهای مکرر برق و نوسانات شدید در شبکه شده است.
وی افزود: این شرایط در گرمای بالای ۴۰ درجه جنوب سیستان و بلوچستان، زندگی مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بسیاری از خانوادهها ساعتها از برق محروم میشوند.
ایراندوست ادامه داد: قطعی و افت ولتاژ مداوم علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی روزمره، باعث سوختن وسایل برقی مردم نیز شده است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند، خسارت دیدن لوازم برقی فشار مضاعفی را به مردم تحمیل کرده و توان مالی بسیاری از خانوادهها برای تعمیر یا جایگزینی این وسایل محدود است.
وی با بیان اینکه تنها با تأمین ۱۲ تیر برق میتوان این پروژه را به پایان رساند، افزود: پیمانکار پروژه اعلام کرده است به محض تحویل تیرهای برق، عملیات اجرایی را در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل خواهد کرد، اما تاکنون این تجهیزات در اختیار وی قرار نگرفته است.
رئیس شورای اسلامی روستای میتگان اظهار کرد: دلیل تأخیر در تأمین تیرهای برق، شرایط جنگی عنوان شده است، اما مردم انتظار دارند در چنین شرایطی خدماترسانی به مناطق روستایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. همانگونه که مسئولان ارشد کشور نیز بر تداوم خدمترسانی و رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کردهاند، انتظار میرود این مشکل نیز هرچه سریعتر برطرف شود.
ایراندوست در پایان با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه مطالبه اصلی مردم روستا است، از مسئولان استانی خواست با تأمین فوری ۱۲ تیر برق مورد نیاز، زمینه بهرهبرداری از پروژه کابلهای خودنگهدار را فراهم کنند تا مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه برق، قطعیهای مکرر و خسارت به وسایل برقی ساکنان روستای میتگان پایان یابد.